“Da sei anni – commenta l’assessore alle Politiche Culturali Milena Crispoltoni – il Comune di San Giustino ha scelto di sensibilizzare le donne, ma non solo, verso questa tematica così importante e delicata quale la prevenzione, illuminando di rosa Villa Graziani tutte le notti di ottobre. Sappiamo l’importanza della prevenzione e del prendersi cura di sé per la tutela della salute e del benessere. Anche in un periodo difficile come quello che abbiamo passato, e dal quale speriamo di uscire quanto prima continuando a seguire normative e protocolli vari, è bene ricordare che la prevenzione continua ad essere fondamentale e, anzi, dovrebbe diventare per ognuno di noi uno stile di vita. Villa Graziani, uno dei complessi architettonici più affascinanti del territorio in queste notti di ottobre ricorderà questo messaggio a tutta la nostra valle dalla sua posizione privilegiata”.

