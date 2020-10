Il sindaco Luciano Bacchetta ha ricevuto, nella residenza comunale, il neo presidente di confindustria Altotevere Raoul Ranieri

Il sindaco, Luciano Bacchetta, ha ricevuto oggi presso la residenza municipale, Raoul Ranieri, neo-presidente della Sezione Territoriale Alta Valle del Tevere di Confindustria Umbria, Amministratore unico dell’Oleificio Ranieri. Ranieri guiderà l’associazione industriali comprensoriale per il biennio 2020-2022. Nell’esprimere un vivo ringraziamento al Presidente uscente, Cristiano Ludovici, (Gruppo Alimentare Valtiberino) il sindaco tifernate ha rinnovato gli auguri di buon lavoro al neo-presidente Ranieri confermando la collaborazione e sinergia delle istituzioni con le organizzazioni di categoria nello spirito della crescita produttivo-occupazionale della comunità locale anche sul versante sociale. “Il confronto con l’associazione industriali altotevere, come peraltro con le altre associazioni e con i sindacati sui temi del lavoro, dell’economia e dello sviluppo sociale, proseguirà ancora, oggi più che mai, in questo periodo di emergenza sanitaria, per garantire coesione sociale e tutela della nostra comunità locale”, ha precisato, il sindaco Bacchetta. “E’ stata una visita di cortesia doverosa per risaldare ulteriormente il legame con le istituzioni finalizzato al bene collettivo della comunità locale e regionale nel rispetto delle rispettive competenze e ruoli. Ringrazio il sindaco Bacchetta per l’accoglienza e la vicinanza in questa fase particolare che sta vivendo il paese alle prese con l’emergenza Covid nella consapevolezza che remando tutti dalla stessa parte della ripresa in sicurezza ne usciremo insieme più forti e solidali”, ha dichiarato, Raoul Ranieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati