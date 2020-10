Dal 5 ottobre alla Biblioteca comunale sarà possibile svolgere individualmente le attività di consultazione e di studio

Da lunedì 5 ottobre riapre al pubblico la sala di consultazione e di studio della Biblioteca comunale di Umbertide.La disponibilità massima della postazioni fisse per lo studio da svolgersi in maniera individuale presenti all’interno della biblioteca, per un numero totale di 15 unità, è determinata nel seguente modo: 13 postazioni per lo studio al tavolo e 2 postazioni internet.In contemporanea all’attività di studio è ammesso l’ingresso di una persona alla volta (per un massimo di 30 minuti di tempo), previa prenotazione telefonica, per prestiti e restituzioni.Si informa che per l’accesso allo Spazio Ragazzi (da 0 a 14 anni) può essere ammesso anche un genitore per accompagnare il minore.Per quanto riguarda lo studio e la consultazione individuale di materiale è obbligatoria la prenotazione telefonica che deve essere effettuata entro l’orario di apertura del turno precedente (la mattina per il pomeriggio e il pomeriggio per la mattina successiva).Il numero da contattare è lo 075 9414256. E’ disponibile anche l’indirizzo mail biblioteca@comune.umbertide.pg.it.Si ricorda che obbligatorio indossare la mascherina all’interno dei locali per tutta la durata della permanenza all’interno della Biblioteca. Prima di accedere alla struttura si devono disinfettare la mani e compilare l’apposito modello di autodichiarazione. Deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno 1,50 metri.La Biblioteca Comunale dal 5 ottobre rispetterà fino al 31 dicembre i seguenti orari: il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30; il sabato dalle 9 alle 13.Questo il riepilogo delle attività che si possono svolgere presso la Biblioteca: prestito e restituzione libri e DVD; studio e consultazione individuale; uso postazioni internet; informazioni bibliografiche anche per telefono ed email; iscrizione ai servizi e a MediaLibraryOnLine; fotocopie esclusivamente per materiale della Biblioteca. Non è possibile svolgere studio di gruppo.

