Vandalismo ai parcheggi: interrogazione di Bartolini(PSI)

Luigi Bartolini, consigliere del PSI, ha parlato con un’interrogazione di parcheggi durante il consiglio comunale di lunedì 28 settembre 2020 dedicato al question time: “Sono a ridosso delle mura urbiche, alcuni gratis, alcuni a pagamento, utili per turisti e residenti. Da qualche tempo nelle ore notturne ci sono atti vandalici alle vetture nei parcheggi. Un responsabile è stato identificato dalla polizia. La zona più colpite sono i Frontoni e le vittime sono stanche di questa situazione. La prevenzione delle forze dell’ordine c’è ma chiedo di considerare il disagio dei cittadini e propongo il controllo della videosorveglianza che sarà un deterrente”. Luca Secondi, assessore ai lavori Pubblici, ha detto che “La videosorveglianza sarà potenziata sia nel centro storico e alle uscite della e45. La strada percorsa da questa Amministrazione è in linea con il suo documento. Con le foto trappole, anche nelle zone da lei citati, però siamo riusciti ad identificare alcuni protagonisti degli episodi e è stato contestato loro il reato. In seguito ci sarà anche la videosorveglianza in tutte le aree perimurali”.

