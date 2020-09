Da domani fino a sabato, nell’atrio della residenza municipale, torna la mostra di foto inedite “la via del Cavaliere”

Da domani, giovedì 1 ottobre, e fino a sabato 3 ottobre prosegue la mostra di foto inedite “La via del Cavaliere” dedicata alla storia di Silvana Benigno. Dopo le emozioni vissute da tutti noi durante la presentazione dell’evento di sabato scorso, ancora un’opportunità per non perdere questo momento dove si può ripercorrere la vita di Silvana fino al giorno in cui le viene annunciato il conferimento dell’onorificenza a cavaliere al merito della Repubblica italiana. Appuntamento dunque dalle 9 di domani all’atrio del Municipio di Città di Castello in piazza Gabriotti per tutta la giornata (fino alle 19); nell’occasione sarà possibile acquistare anche il libro “Il tuo sorriso ribelle” che racconta “mamma-coraggio”; un’opportunità, quindi, per proseguire nella racconta fondi da destinare alla Fondazione Ieo-Ccm di Milano.

