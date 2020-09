Caos Consiglio Comunale Città di Castello: Sassolini (Forza Italia) “Bacchetta ha l’obbligo di riportare ordine tra i ranghi della maggioranza, si rischia la paralisi istituzionale”

“Forse non è chiaro il momento storico che stiamo vivendo. Siamo difronte ad un a crisi economica senza precedenti, con una pandemia ancora in atto, serve responsabilità, azioni concrete i favore di cittadini ed imprese e la maggioranza che cosa fa? inizia una lotta tra “bande” senza precedenti. Credo sia arrivato il momento di dire basta. Questa classe dirigente, parlo del PD e dei suoi alleati ha mostrato delle lacune senza precedenti, serve gente pronta, preparata e con una visione politica in grado di dare un futuro meno nebuloso alla nostra città, al nostro territorio. Bacchetta ha l’obbligo, se ne ha ancora la forza, di riportare ordine tra i ranghi della maggioranza, si rischia la paralisi istituzionale”

