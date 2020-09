Associazione Chiese Storiche: domenica 11 ottobre convegno su “Raffaello a Città di Castello, dalla Crocifissione Gavari allo Sposalizio della Vergine”

L’Associazione Chiese Storiche, insieme con le parrocchie di San Domenico e San Francesco, sta organizzando un convegno su“ Raffaello a Città di Castello, dalla Crocifissione Gavari allo Sposalizio della Vergine”. L’incontro si terrà domenica 11 ottobre alle ore 16,30. Il programma della giornata prevede di iniziare l’appuntamento a San Domenico e di continuarlo a San Francesco. Per la prima chiesa Raffaello dipinse una “Crocifissione con Santi” su commissione della famiglia Gavari. L’opera era composta oltre che dal grande dipinto, oggi alla National Gallery di Londra, anche da una predella di cui si conoscono due tavolette, che sono conservate al Museu Nacional de Arte Antiga di Lisbona e nel North Carolina Museum. La tavola fu realizzata per una cappella all’inizio della navata meridionale della chiesa, alla destra dell’altare maggiore. La particolarità di questa cappella è che non ha subito modifiche nel corso dei secoli e la cornice in pietra serena è una delle poche originali rimaste di una pala di altare di Raffaello. Per la chiesa di San Francesco il maestro realizzò Lo Sposalizio della Vergine, ora alla Pinacoteca Brera a Milano. Il dipinto è firmato e datato 1504 ed è l’ultima pala di altare realizzata per le chiese di Città di Castello. Il committente fu Filippo Albizzini e l’opera era posta nella cappella dedicata a San Giuseppe.

Il convegno inizierà con gli interventi di: Paolo Bocci ( Presidente Associazione Chiese Storiche) ,don Antonio Rossi ( parroco di San Domenico) e didon Andrea Czortek ( parroco di San Francesco). La relazione su Raffaello a Città di Castello verrà tenuta dalla prof.ssa Laura Teza, docente di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi di Perugia. Moderatore dell’incontro saràFabrizio Leveque( vice presidente Associazione Chiese Storiche). Il comune di Città di Castello ha concesso il Patrocinio all’evento ed il Sindaco- od un suo rappresentante- porterà il saluto della città. Chiuderà i lavori della giornata Mons. Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello. Nella chiesa di San Francesco vi sarà un intermezzo musicale grazie alla partecipazione all’evento della Schola Cantorum“ Anton Maria Abbatini”.

Al fine di garantire il rispetto delle normative, compreso un corretto distanziamento delle persone, il convegno sarà a numero chiuso e per partecipare occorrerà registrarsi presso la segreteria dell’Associazione – email: beniculturali@diocesidicastello.it; tel. 0758554328- o presso la Cartolibreria del Sacro Cuore in piazza Gabriotti a Città di Castello.

Piazza Gabriotti, 10_ 06012 Città di Castello- tel. 075855 43 28 mail beniculturali@diocesidicastello.it

