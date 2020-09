San Giustino: agevolazioni Tari per attività economiche, sconti fino al 35% sulla tassa rifiuti

Nell’ultimo consiglio comunale tenutosi lunedì 28 settembre è stato approvato con il voto favorevole di maggioranza e opposizione il nuovo regolamento per la disciplina della Tari del Comune di San Giustino.

“Sono mesi che lavoriamo alla produzione di questo regolamento – dichiara l’assessore al Bilancio e Tributi Simone Selvaggi – per questo ringrazio i consiglieri che hanno dato il loro contributo sia fuori che dentro la Commissione e l’ufficio tributi, che in questo periodo complicato ci ha supportati in tutte le nostre richieste di verifica ed approfondimento della materia, per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo dati in piena emergenza, quello cioè di andare incontro il più possibile alle attività colpite dai periodi di sospensione.

Le riduzioni riguarderanno sia la parte fissa che quella variabile della tariffa e possono arrivare fino al 35% su base annua.

Oltre all’aspetto economico della misura, che nel suo complesso è stata finanziata con risorse comunali per € 110.000,00, è anche un importante segnale di vicinanza al nostro tessuto produttivo.

Inoltre – conclude Selvaggi – trattandosi di attività già pesantemente stressate da un anno complicatissimo, non prevediamo incombenze a carico di chi potrà beneficiarne, ma in automatico verranno applicati gli sconti sulla rata di conguaglio che ricordo, quest’anno abbiamo spostato, sia per le utenze domestiche che non, al 1° febbraio 2021.”

