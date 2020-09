Patrono Polizia di Stato: Provincia partecipa a festeggiamenti San Michele Arcangelo

La Provincia di Perugia, attraverso la consigliera provinciale Erika Borghesi, ha preso parte questa mattina alla cerimonia religiosa che si è tenuta presso la Cattedrale di San Lorenzo per la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.

Una ricorrenza a cui l’Ente aderisce, come spiegano in una nota congiunta il presidente Luciano Bacchetta e Borghesi, “in segno di rispetto e ringraziamento verso il Corpo e i suoi uomini che in questa fase di emergenza sanitaria svolgono un compito ancora più utile e prezioso per le comunità territoriali”.

“In questo giorno così ricco di significato e caro alla Polizia di Stato – affermano Bacchetta e Borghesi – la Provincia di Perugia ribadisce la propria vicinanza a tutte le forze dell’Ordine che si prodigano, anche a costo della stessa vita, per contrastare il male e per sostenere le categorie più deboli e svantaggiate della comunità. Un impegno che il dramma del Covid ha reso ancora più gravoso e complesso. Un pensiero particolare in questa ricorrenza va a chi ha sacrificato la propria vita nello svolgimento del servizio e alle loro famiglie, oltre che a quei tanti giovani che si stanno preparando ad indossare la divisa”.

