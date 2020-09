Servizi sanitari in tempo di covid: difficoltà di accesso, dilatazione dei tempi e la rete di assistenza domiciliare da rafforzare. Tiferno Insieme interpella la Giunta

Il servizio sanitario nazionale (SSN), nell’ordinamento giuridico italiano, identifica il complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti ed erogati dalle Regioni italiane. Un sistema, finanziato da tutti i contribuenti, atto a sostenere persone e famiglie in caso di necessità attraverso la rete dei medici di base, quella ospedaliera e di assistenza territoriale.



Anche nel nostro Comune il Servizio Sanitario Nazionale, stante il periodo della pandemia Covid, si è trovato naturalmente in prima linea a gestire e affrontare l’emergenza strutturandosi allo scopo e modificando l’erogazione dei servizi a seconda delle priorità e urgenze di intervento.



Al di là dell’abnegazione e dello spirito di servizio dimostrato da molti addetti, sta emergendo un sempre maggiore disagio per le difficoltà di accesso e/o limitazioni ai servizi con riferimento ad alcune visite specialistiche, esami, interventi ecc. e la dilatazione dei tempi di erogazione degli stessi.



In particolare desta preoccupazione che, in un momento in cui vengono ragionevolmente limitati gli accessi ad ospedali e ambulatori, non venga notevolmente potenziata la già debole presenza territoriale di coloro che, a partire dalla rete distrettuale della Usl, sono addetti a sostenere l’assistenza domiciliare in favore di malati, disabili o anziani che viene loro prestata senza che debbano recarsi in ospedale o ambulatorio.



Ciò considerato abbiamo ritenuto utile presentare un’interpellanza affinché la nostra amministrazione si faccia portavoce presso la Usl e la Regione di un crescente disagio circa la l’accesso ai servizi assistenziali e sanitari e per favorire un netto potenziamento del servizio di assistenza domiciliare nel territorio.



Inoltre chiediamo di convocare la Commissione servizi di un incontro con i vertici locali della Usl e rappresentanti regionali al fine di analizzare meglio la situazione locale e capire i termini di un possibile intervento di miglioramento.

