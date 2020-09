Arte e pandemia: alla Carducci presentato il libro di Giovanna Machi

Presentato nella sala Conferenze della Biblioteca G. Carducci di Città di Castello il libro di Giovanna Machi, coordinatrice degli infermieri dell’ospedale con una passione per la pittura che l’ha portata a partecipare con successo a diverse manifestazioni. Il libro si intitola “La Gioia, la mia bussola” e racconta come la pittura sia stata un grande aiuto nei tempi più difficili della pandemia. Giovanna Machi ha parlato della sua ispirazione artistica ed in particolare dei suoi colori alla presenza dell’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli e dell’assessore alle Politiche sociali Luciana Bassini, che si sono complimentati per come “l’arte, visuale o della scrittura, siano diventate un modo per affrontare le difficoltà e trasformarle in una comunicazione di emozioni per gli altri”. Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto in beneficenza al Dopo Scuola di Riosecco.

