Tornerà a riunirsi lunedì 28 settembre 2020 il consiglio comunale di Città di Castello. Alle 16.30 esaminerà interpellanze ed interrogazioni: in particolare l’interrogazione della consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni sullo stato dell’area verde di via Pietro Ercolani nella frazione di San Secondo; l’interrogazione del capogruppo della Lega Marco Castellari sulla messa in sicurezza del tratto in restringimento in direzione zona Sasso; l’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Lignani Marchesani sulla tariffa TAR ad agriturismi ed alberghi; l’interrogazione del capogruppo della Sinistra Giovanni Procelli su interventi a favore del decoro delle facciate degli edifici della città; l’interrogazione del consigliere del PSI Luigi Bartolini sui parcheggi sicuri; l’interrogazione; l’interrogazione del capogruppo del PD Mirco Pescari sul super cinema estate Arena di Città di Castello; l’interrogazione del gruppo Castello Cambia sulla rassegna Cdcinema; l’interrogazione del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci sulla nomina dell’amministratore e revisore unico delle Farmacie Tifernati; l’interpellanza del consigliere di Tiferno Insieme Vittorio Vincenti sulla cancellazione da parte dell’associazione Cdcinema della manifestazione 2020. Alle 17.30 inizierà la seduta ordinaria: all’ordine del giorno il regolamento e dell’individuazione delle zone metanizzate e non metanizzare per l’applicazione della tassa sui rifiuti ai fini delle agevolazioni fiscali su GPL e metano. Poi l’interrogazione del capogruppo di Tiferno Insieme Nicola Morini sulla esternalizzazione parziale del servizio biblioteca. L’interpellanza del consigliere del PSI Filippo Schiattelli sulla manutenzione di piazza San Giovanni in Campo, via Luca Signorelli, loggiato e palazzo della Pretura. L’interpellanza del capogruppo Lignani sul bando per l’iscrizione ai servizi mensa scolastica e trasporti. La mozione di Letizia Guerri, consigliere del PD, e altri sull’IVG farmacologica. La mozione del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci su abuso edilizio; la mozione di Castello cambia sugli interventi di incremento delle risorse finanziarie ai soli fini solidali emergenza Covid; l’ordine del giorno dei capigruppo Mirco Pescari (PD), Vittorio Morani (PSI), Giovanni Procelli (La Sinistra), Gaetano Zucchini (Gruppo Misto) su modifiche e integrazioni al regolamento per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche. I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi in streaming sul canale You tube Consiglio comunale di Città di Castello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati