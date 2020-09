Politica a Sansepolcro: Laurenzi (PD in Comune) “no ad alleanze con Cornioli, dialogo aperto con parti della sua maggioranza”

“Siamo contrari a qualsiasi accordo che comprenda la figura dell’attuale sindaco Cornioli. Siamo distanti dal suo modo di far politica, a noi non piace l’uomo solo al comando, per questo il nostro percorso non può che essere diametralmente opposto. Il dialogo ci può essere, ma solo con parti dell’attuale maggioranza che si riconoscono in un programma di centro sinistra” si esprime così Andrea Laurenzi capogruppo di PD in Comune e Palazzo delle Laudi “parlo di Insieme Possiamo, ma anche dei Democratici per Cambiare, con cui ci sono convergenze da sempre. La nostra sarà una coalizione aperta anche a partiti più marcatamente di centro, confronto aperto con Azione, Italia Viva, Più Europa e il movimento cinque stelle, Leu, Articolo 1. Quello che conta è porre un argine alle destre. Il nostro territorio, parlo della Valtiberina Toscana, alle regionali ha fatto scelte che premiano il populismo, noi siamo per il buon Governo, per dare alla nostra città certezze, concretezza, perchè la politica che parla alla pancia degli elettori, fatta di spot e facili promesse, lascia il tempo che trova e risulta fallimentare per cittadini e imprese. Sono sincero, nessun problema neanche a fare primarie allargate, unica condizione la condivisione del programma e che la figura dell’attuale Sindaco non faccia parte della partita”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati