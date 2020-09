“Nonni vigili” torna da lunedì 28 settembre

Hanno risposto “presente” al progetto dell’amministrazione comunale dal titolo “Nonni vigili”. Sono le associazioni ADA, ANAP-ANCOS e Gruppo Comunale Sansepolcro Altotevere Volontari di Protezione Civile, che, come negli anni scorsi, effettueranno un servizio di vigilanza nelle vicinanze delle scuole del Borgo.

Una conferma importante per il Comune e la Polizia Municipale che hanno elaborato il progetto che prenderà il via da lunedì prossimo 28 settembre. I volontari non si sostituiranno ai vigili, ovviamente, ma li affiancheranno per quello che è previsto: dovranno presidiare le zone in prossimità degli edifici scolastici sia all’entrata che all’uscita dei ragazzi, faciliteranno l’attraversamento delle strade da parte dei ragazzi e di chi li accompagna, segnaleranno eventuali criticità agli agenti. L’Ufficio Pubblica Istruzione e la Polizia Municipale hanno quindi predisposto un sistema di sicurezza grazie alla disponibilità delle associazioni, che non si tirano mai indietro quando è importante il loro sostegno.

Ad ogni volontario, l’amministrazione comunale consegna un giaccone con bande catarifrangenti, un berretto, una paletta di segnalazione e il tesserino di riconoscimento. In tempi di Covid, nell’effettuazione del servizio devono essere rispettate le regole in materia di prevenzione ed in particolare il distanziamento e le mascherine.

Si raccomanda anche agli studenti e alle famiglie il rispetto delle regole di distanziamento e delle indicazioni che saranno loro fornite dai volontari.

