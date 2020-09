Il sindaco Bacchetta e l’assessore Massetti si congratulano con Mirella Bianconi Ponti, eletta per la quarta volta presidente del comitato regionale della Fise Umbria

“La rielezione di Mirella Bianconi Ponti alla presidenza del comitato regionale umbro della Fise è il meritato riconoscimento a un impegno nella promozione degli sport equestri portato avanti da sempre con serietà, competenza, passione e generosità”. Il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore allo Sport Massimo Massetti salutano con soddisfazione il quarto mandato consecutivo di presidente che l’assemblea ordinaria della Federazione Italiana Sport Equestri dell’Umbria, riunitasi nei giorni scorsi, ha affidato all’unanimità alla tifernate Mirella Bianconi Ponti. “Con un lavoro molto apprezzato, Mirella Bianconi Ponti ha saputo creare le condizioni per una crescita costante del movimento equestre in Umbria, promuovendo la pratica sportiva dei giovani e contribuendo in maniera significativa a far conoscere le discipline sportive al grande pubblico, come ha dimostrato nell’ambito della Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello, dove la sua presenza ha offerto alla manifestazione e al territorio dell’Alta Valle del Tevere opportunità importanti e inedite di scoprire le meraviglie del rapporto tra uomo e animale”, sottolineano Bacchetta e Massetti. “La famiglia Ponti – osservano sindaco e assessore – rappresenta da tempo un punto di riferimento per la pratica degli sport equestri, grazie a un centro ippico che è un fiore all’occhiello del territorio e alla bella pagina della Scuderia Caldese, che con cavalli come Lady Raf e Dardo ha ottenuto grandi soddisfazioni”.

