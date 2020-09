Dedicato a Dante Ciliani un libro scritto a più mani, con il contributo di tutti i giornalisti che vorranno inviare un proprio scritto

A cinque anni dalla prematura scomparsa di Dante Ciliani, presidente fino al 2015 dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, prende avvio il progetto di dedicare un volume a questa figura del giornalismo umbro amata e stimata anche a livello nazionale.

Nato da un’iniziativa congiunta di Consiglio regionale e nazionale, il libro vedrà la luce con il contributo del Cnog che sosterrà le spese tipografiche, ma soprattutto grazie al contributo di tutti i giornalisti. Sarà infatti un’opera collettiva alla quale potrà contribuire con ricordi personali ogni collega che lo vorrà, umbro e non.

Stampata in 500 copie del formato 148×210 mm, l’opera sarà affidata all’editore Il Formichiere. L’invito è ora a tutti i colleghi che hanno conosciuto e incontrato Dante Ciliani nel loro percorso professionale o di vita, ad inviare uno scritto alla mail info@odgumbria.it, contenendo il testo entro le 2000 battute.

Un grazie in anticipo perché già sappiamo che saremo in molti ad affidare alla carta il ritratto di un amico e giornalista che non ha lesinato tempo, idee ed energie ad una professione che stava cambiando, e che lo ha visto protagonista di iniziative che dall’Ordine umbro hanno poi fatto scuola a livello nazionale. Con in mente un obiettivo ben preciso, la qualità dell’informazione e il futuro delle nuove generazioni.

