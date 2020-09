Pallavolo serie B/M: Rinaldo Conti e Leonardo Puliti, confermati capitano, per la seconda stagione consecutiva

Leonardo Puliti

La società Pallavolo San Giustino conferma i ruoli di Rinaldo Conti e Leonardo Puliti, anche quest’anno rispettivamente Capitano e vice Capitano nel campionato di serie B/M girone F. Conti per la seconda stagione consecutiva alla guida della squadra altotiberina, con grande entusiasmo ha così dichiarato: “Ringrazio la società e tutto lo staff tecnico per aver riposto in me fiducia per la nomina da capitano per il secondo anno consecutivo; ma il vero onore è essere il condottiero di un gruppo così coeso e forte com’è quest’anno. Stiamo lavorando molto bene in palestra e ci stiamo preparando al meglio per l’inizio del campionato, nella speranza che vada tutto per il meglio e che il palazzetto possa tornare ad essere pieno dei nostri tifosi, che ci hanno sostenuto e invitato anche nei momenti di maggior difficoltà, dandoci la forza per dare sempre quel qualcosa in più. Ringrazio ancora tutta la società e la squadra e saluto il pubblico nella speranza di vederci molto presto”.

