Coronavirus ad Umbertide: oggi un nuovo caso di positività al Covid-19

“Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha informati di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel Comune di Umbertide. Il soggetto si trova in isolamento domiciliare – a darne notizia è il sindaco Luca Carizia – Ad oggi sono sei le persone positive nel nostro territorio comunale: cinque sono in isolamento domiciliare, una è ricoverata in ospedale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati