Si sono concluse le operazione di voto per il referendum costituzionale: a Città di Castello l’affluenza è stata del 56,18% pari a 16.850 votanti su 29.997. Sono in corso le operazioni di scrutinio.

I risultati in tempo reale sono consultabili al link http://www3.cdcnet.net/elezioni2020r/default.asp.

CDCNOT/20/09/21/COMINLINEA/364/SSC

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati