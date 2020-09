Referendum: alle 23,00 di ieri avevano votato il 38,22% dei tifernati

Alle 23.00 di domenica 20 settembre 2020, gli elettori tifernati che si sono espressi sul referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari in corso sono 11462 su 29.991 aventi diritto. Rappresentano il 38,22%. Nel 2016 alle 23 le votazioni si erano chiuse con il 64,13% della partecipazione, pari a 19557. che avevano votato nel 2016 alla precedente tornata referendaria sulla modifica della Costituzione. Domani, lunedì 21 settembre i seggi riapriranno alle 7.00 fino alle 15.00.

Per le categorie fragili è stato istituito un servizio di trasporto ai seggi con un mezzo appositamente adibito per disabili ed anziani che è prenotabile al numero 3397383277 anche domani, lunedì 21 settembre dalle 9.00 alle 13.00. Per gli elettori che non avessero già l’apposito timbro sulla tessera elettorale, il Servizio Asl ha predisposto un servizio di certificazione per l’esercizio del voto con accompagnatore, telefono 3487770150. Per rinnovare o duplicare la tessera elettorale gli uffici elettorali di Città di Castello e di Trestina saranno aperti Lunedì 21 settembre dalle ore 7:00 alle ore 15:00. A Trestina dalle ore 7.00 alle ore 13.00, nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle 15.00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, domani lunedì 21 settembre 2020 alle 15.00. risultati saranno consultabili in tempo reale sul sito del comune di Città di Castello a questo link http://www3.cdcnet.net/elezioni2020r/.

