Lega: “visita di Coletto e Tesei alle strutture sanitarie dell’Altotevere calendarizzata da tempo. Brutta figura del PD”

“Comprendiamo bene la spasmodica voglia di visibilità da parte dei consiglieri regionali del Partito Democratico, disposti anche ad inventare notizie pur di apparire sui giornali, ma ogni tanto verificare prima quanto si dice eviterebbe di fare brutte figure. La visita alle strutture sanitarie dell’Umbria da parte della Presidente della regione Donatella Tesei e dell’assessore Luca Coletto è stata già calendarizzata da tempo e prevede un incontro in ogni realtà, compresa quella di Pantalla, entro fine mese, e quelle dell’Altotevere, in programma MERCOLEDI 23 Settembre, ore 15 come, tra l’altro, richiesto dalla Lega a più riprese. Probabilmente la smania di scrivere un comunicato stampa è andata oltre alla necessità di informarsi o di leggere quanto era già stato comunicato la scorsa settimana dalla stessa Presidenza regionale. Notiamo che lo schema del PD è sempre lo stesso, mistificare e strumentalizzare. A nulla è servito il voto dello scorso anno che invece avrebbe dovuto far capire all’attuale minoranza che gli umbri tengono gli occhi ben aperti”.

Così l’On. Riccardo Augusto Marchetti, il consigliere regionale Valerio Mancini, il referente provinciale Lega, Manuela Puletti e il referente Lega di Città di Castello, Giorgio Baglioni.

