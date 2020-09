Pallavolo serie B2/F: ieri la presentazione del Trestina volley

Si é tenuta ieri, venerdì 18 settembre ore 21:30, la presentazione ufficiale del Trestina volley, squadra che disputerà il Campionato Nazionale di Serie B femminile. Presso Autostop, Main Sponsor della prossima stagione bianconera, è stato presentato il Roster delle atlete, allenatori e staff al completo. Presenti le autorità locali nella persona del Vice Sindaco Luca Secondi, l’assessore allo sport Massimo Massetti e il consigliere regionale Valerio Mancini. Per la federazione umbra è intervenuto il presidente Giuseppe Lomurno e per il Coni il presidente generale Domenico Ignozza. Ospite d’eccezione Dario Da Roit, ex giocatore biancorosso, ora tm del Pineto volley, che ha scambiato la maglia con il presidente bianconero, Giampaolo Rossi.

