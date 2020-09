Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino, al via la seconda settimana di preparazione

I boys di ErmGroup San Giustino affronteranno da lunedì, la seconda settimana di preparazione atletica. Dopo quindici giorni di lavoro globale in sala pesi, mirato al ripristino delle fibre muscolari, inizieranno un programma a coppie. Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 lavoreranno con i propri carichi in maniera responsabile, due-tre volte la settimana, insieme a Giovanni Collacchioni. Al palazzetto per i consueti allenamenti serali con il coach Francesco Moretti, gli atleti si dedicheranno al consolidamento dei sistemi di gioco, per circa due settimane.

