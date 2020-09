Pallavolo serie B/M: oggi si chiude la prima settimana di preparazione, per la ERM group San Giustino

Si conclude oggi la prima settimana di preparazione atletica dei boys di Ermgroup San Giustino, con un bilancio decisamente positivo. I ragazzi hanno dimostrato una grande professionalità e un grande impegno, allenandosi di prima mattina in sala pesi con il preparatore atletico Giovanni Collacchioni, che si ritiene molto soddisfatto dei risultati ottenuti e dell’intenso lavoro svolto. Riconosce un grande merito anche alla Società, seria, vicina ai suoi atleti; il motore di questa grande “famiglia”. Una società rispettosa delle norme anti- Covid in tutti i contesti. Molto soddisfatto anche il coach Francesco Moretti, che in questi giorni ha allenato i boys al palazzetto di San Giustino. Gli atleti hanno approcciato con la palla e iniziato a definire i sistemi di gioco; allenamenti associati al condizionamento fisico. Una grande ripresa, tanta voglia di fare, come ha dichiarato uno dei veterani, il palleggiatore Alessio Sitti: “E’ stata una bella sensazione tornare ad allenarsi insieme dopo tanti mesi di stop forzato. Personalmente non vedevo l’ora di ritrovare i vecchi compagni di squadra e di conoscere i nuovi, che si sono già ambientati bene all’interno del gruppo. Siamo molto coesi e, guidati dallo staff tecnico, stiamo lavorando sodo per ritrovare il prima possibile la condizione sia fisica che tecnica, che ci permetteranno poi di sviluppare il nostro gioco nel migliore dei modi per arrivare pronti alla prima di campionato.”





Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati