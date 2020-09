La Società Pallavolo San Giustino è sempre più vicina all’ambiente

La Società Pallavolo San Giustino, nel rispetto dell’ambiente, ha acquistato un depuratore dell’acqua, certificato dal Ministero della Salute; sarà la risorsa idrica della prossima stagione 2020-2021. Per eliminare il consumo della plastica ed essere sempre più vicini al nostro pianeta, lo staff e i giocatori avranno a disposizione cinquanta borracce personalizzate in alluminio, gentilmente donate dall’ Edicola CartolibreriaMoretti Marchina. Ogni borraccia ha impresso il logo della Società Pallavolo San Giustino, il logo della Cartolibreria Marchina, il numero di maglia per gli atleti e le iniziali per membri dello staff tecnico. La Pallavolo San Giustino ringrazia questa importante realtà sangiustinese, che ha dichiarato quanto segue: “Volevamo anche noi aderire all’importante progetto della Pallavolo San Giustino; crediamo in questa forte realtà sportiva. Anche noi teniamo alla salvaguardia dell’ambiente; le borracce sono diventate un elemento indispensabile soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati