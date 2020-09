Umbertide: in dirittura di arrivo la realizzazione della serra comunale

Ancora qualche settimana e il progetto della nuova serra comunale vedrà la luce. Sono infatti in dirittura di arrivo le operazioni per il completamento dei lavori.Il progetto comprende la sistemazione urbanistica dell’area ex draga, la realizzazione della nuova struttura adibita a serra da destinare ad attività sociali e altri interventi di arredo urbano, con nuovi giochi e nuova sistemazione del verde. Gli interventi sono finanziati dal Gal Alta Umbria e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per un importo di 190mila euro.”A causa dell’emergenza sanitaria, i lavori hanno subito un rallentamento che ha comportanto un rinvio dell’inaugurazione che avverrà a breve – dice il sindaco Luca Carizia – La nuova serra Orti Felici che sorgerà nell’area della ex draga sarà un punto di riferimento importante per tanti ragazzi e per le loro famiglie, fondamentale dal punto di vista dei rapporti e dell’inclusione sociale. Sarà uno dei luoghi più belli della nostra città. In questo modo Umbertide tornerà ad avere un luogo speciale, di grande valore dal punto di vista umano e solidale”.

