Antenne a Cinquemiglia e allevamento a Petrelle, riunione congiunta delle commissioni assetto del territorio e servizi

Si parlerà del progetto per l’installazione di nuova Stazione Radio Base per la telefonia mobile, a Cinquemiglia, presentato dalla soc. Wind Tre Spa nella seduta congiunta delle Commissioni Assetto del Territorio e Servizi del comune di Città di Castello. I due organismi sono stati convocati lunedì 21 settembre 2020 alle ore 17.00. All’ordine del giorno anche l’allevamento avicolo in località Petrelle.

