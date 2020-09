Referendum 20 e 21 settembre, a Umbertide chiamati alle urne 11.812 elettori: il seggio 1 trasferito al Centro socio-culturale San Francesco 

Sono 11.812 (6.106 donne e 5.706 uomini) gli elettori residenti nel Comune di Umbertide che domenica 20 e lunedì 21 settembre saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di domenica 20 settembre dalle ore 07.00 alle ore 23.00 e di lunedì 21 settembre dalle 07.00 alle 15.00 presso le 19 sezioni elettorali (oltre al seggio speciale attivo presso l’ospedale) allestite sul territorio comunale. Seggi In occasione della consultazione del 20 e 21 settembre, in ottemperanza delle indicazioni della Prefettura di Perugia, il seggio numero 1, quello più numeroso con 986 aventi diritto al voto (il più piccolo è Preggio con 163 iscritti), è stato trasferito dalla scuola primaria “Giuseppe Di Vittorio” al Centro socio-culturale San Francesco. Si ricorda che gli elettori dei seggi 6, 7 e 8 (che normalmente votavano alla scuola dell’Infanzia “Marcella Monini” in via Morandi), come avviene da alcune tornate elettorali a questa parte, dovranno recarsi a votare presso la scuola media “Pascoli”. Regole di comportamento Vista l’emergenza sanitaria, al fine di garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale attraverso il protocollo sanitario e di sicurezza a firma congiunta dei Ministri dell’Interno e della Salute, sono state dettate regole di comportamento per gli elettori che si recheranno alle urne, riassunte di seguito:- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C;- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;- per l’accesso ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina;- evitare la formazione di assembramenti sia all’interno che all’estero dei seggi.Nei seggi sono stati previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso ed uscita identificati con apposita segnaletica in modo da prevenire rischi di interferenza nei flussi di accesso da parte degli elettori.Al momento dell’accesso nel seggio l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel messo a disposizione in prossimità dell’ingresso del seggio medesimo, quindi, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’ identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani con apposito dispenser opportunamente posizionato all’interno del seggio.Sarà inoltre disponibile gel igienizzante per le mani disposto negli spazi comuni all’entrata degli edifici sedi di seggio.L’elettore dovrà obbligatoriamente entrare al seggio indossando la mascherina che dovrà essere abbassata solo al momento dell’identificazione richiesta dai componenti del seggio.Si raccomanda lo scrupoloso e attento rispetto delle norme comportamentali sopra indicate al fine di contrastare efficacemente il diffondersi del virus Sars Cov 2 anche nell’esercizio del diritto di voto. Aperture ufficio elettorale Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’ufficio elettorale, sito in Piazza delle Erbe, che sarà aperto anche nei giorni di venerdì 18, sabato 19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00, domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00 anche per la stampa della tessera elettorale. Contatti: Ufficio elettorale 075/9419212 075/9419218 mail anagrafe@comune.umbertide.pg.it. Seggi e votantiSezioneLuogoNumero votanti1Umbertide – Centro socio-culturale San Francesco9862Umbertide – Scuola materna Garibaldi6663Umbertide – Scuola materna Garibaldi6974Umbertide – Scuola materna Garibaldi4225Umbertide – Scuola materna Garibaldi6686Umbertide – Scuola media Pascoli6957Umbertide – Scuola media Pascoli5698Umbertide – Scuola media Pascoli5049Scuola Niccone67010Scuola Pierantonio30611Scuola Pierantonio52412Scuola materna Montecastelli50413Scuola materna Calzolaro33614Ex scuola elementare Preggio16315Umbertide – Scuola media Mavarelli85016Umbertide – Scuola media Mavarelli92117Umbertide – Scuola media Mavarelli85618Umbertide – Scuola media Mavarelli84119Scuola Ranchi634

