Inner Wheel Italia: la Governatrice del Distretto 209 in visita a Sansepolcro

Guidare il cambiamento per rendere l’Inner Wheel sempre più innovativa, visibile e forte.

L’Inner Wheel Italia Club di Sansepolcro, nella giornata del 16 settembre 2020, ha ricevuto la visita ufficiale della Governatrice del Distretto 209, Franca Letizia Ardigò Longhitano.

La Governatrice si è complimentata con la Presidente del Club biturgense, Maria Laura Vannini Gabrielli, e con le socie presenti per avere – in un momento in cui la diffusione tragicamente rapida e letale del Covid-19 ha creato un senso di sospensione della normalità – continuato ad operare, anche se con nuove modalità, realizzando ugualmente importanti progetti ispirati alle necessità del momento.

Abbiamo saputo cambiare le nostreìii8oiì, abitudini – ha sottolineato la Governatrice – reinventando i nostri schemi di relazione e di vita associativa, utilizzando i mezzi informatici a nostra disposizione e lo abbiamo fatto in nome della nostra Associazione, fermamente convinte dei suoi valori e del suo principio fondante: l’amicizia, intesa come condivisione di comuni intenti, che tutte ci unisce. Il motto di quest’anno “Lead the Change” ci spinge a fare tesoro delle nostre risorse, portando la nostra organizzazione sempre più in alto, promuovendo un cambiamento generale della nostra visione associativa, volto a rendere l’Inner Wheel sempre più innovativa, visibile e forte. In merito ai progetti per il service distrettuale, facendo riferimento al Progetto Internazionale triennale “Caring for women and girls”, il mio primo pensiero è stato l’istituzione di alcune borse di studio per l’accesso alle facoltà infermieristiche esistenti sul territorio del nostro Distretto, riservate a giovani diplomande meritevoli. Ritengo infatti doveroso poter aiutare giovani donne ad intraprendere un’attività, finora forse sottovalutata, ma della quale in questo difficile momento abbiamo tutti potuto apprezzare appieno il prezioso valore sociale e umanitario.

La Presidente, Maria Laura Vannini Gabrielli, ha ringraziato la Governatrice ed ha illustrato il programma del Club. Rivolgendosi poi alle socie presenti ha precisato: Insieme continueremo a lavorare fianco a fianco per scambiare un sorriso, per vivere un abbraccio, per asciugare una lacrima, per strappare una confidenza, per dare un consiglio, per condividere una risata, per scrutare la luce negli occhi e la gioia nel cuore.

La visita della Governatrice, che nella circostanza era accompagnata dalla Segretaria Distrettuale, Rita Babini Albertini, è proseguita con una conviviale tenutasi – nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19 – nella Sala “Luca Signorelli” del Borgo Palace Hotel di Sansepolcro, alla quale hanno partecipato le socie del Club.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati