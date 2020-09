Calcio giovanile: siglato l’accordo di collaborazione tra Tiferno 1919 e Virtus San Giustino

Si è perfezionato lo scorso 16 settembre, l’accordo tra Tiferno 1919 e Virtus San Giustino inerente il Settore Giovanile.

Da ieri, infatti, la Virtus San Giustino entrerà a far parte della Tiferno Accademy, già composta da Madonna del Latte e Cerbara.

Il Presidente Avv. Roberto Bianchi ed il Presidente della Virtus San Giustino Stefano Fabbri si dicono entusiasti dell’accordo appena siglato, concordi nel sostenere la grande importanza di questo sodalizio, in particolare per il favore che potrà derivarne per i giovani sportivi.

