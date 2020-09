Pallavolo serie B/M: tutti emozionati per il primo allenamento al Pala Joan: anche il sindaco Bacchetta saluta i biancorossi

Sono arrivati alla spicciolata: il primo, ovviamente, il direttore sportivo Antonello Cardellini con palloni e materiale sportivo, compresi presidi medici per disinfettare palloni pre e post allenamento, poi coach Marco Bartolini assieme a Thomas Ramberti e Davide Marra. Poi è stata la volta di Zangarelli e Cipriani, i giovani Volpi, Rovere e Cerrini, Fuganti Pedoni, gli inseparabili Cherubini e Pitocchi, Cioffi e Cesari, Valenti, Luca Raffanti ed infine Celestini. All’appello mancavano solo Franceschini e Mattei per problemi di lavoro. Prima dell’ingresso, dopo aver compilato l’autocertificazione di rito, i ragazzo biancorossi sono stati salutati anche del sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, che ha affermato: ”Per prima cosa porgo il mio caloroso in bocca al lupo agli atleti e a tutta la società che con grande passione tiene in vita uno sport glorioso come il volley. Speriamo sia una bella stagione che proceda al meglio senza avere problemi con il Covid e foriera di buoni risultati sportivi perché Città di Castello ha bisogno di una grande squadra di pallavolo”. Nemmeno un matematico come coach Marco Bartolini aveva contato i giorni senza respirare l’aria del Pala Joan:”Non li ho contati, non conto mai le agonie ma le feste! E’ una grande emozione, finalmente, perché dopo tre settimane di lavoro rientro assieme ai miei ragazzi dentro il palazzetto. Speriamo che le condizioni rimangano le stesse di oggi e che ci si possa allenare sempre con la massima intensità”. Invece per Davide Marra sono passati ben 10 anni dall’ultima volta al palasport di Città di Castello:”Dopo aver lasciato Città di Castello, sono venuto a giocare un’amichevole l’anno in cui ho giocato a Loreto, poi da avversario in A1 siamo stati in campo da avversari con Piacenza ma a San Giustino. C’è tanta voglia di ripartire e ricominciare una preparazione che sta dando i suoi frutti grazie prima al lavoro fatto al centro sportivo Pampaloni che ringraziamo e poi alla pista di atletica. Ora avanti anche con il pallone”!

Misurazione della temperatura all’ingresso, sanificazione delle mani e tutti in cerchio ad ascoltare coach Marco Bartolini e Davide Marra per la prima, grande, vera, emozionante sudata al Pala Joan.













