Pallavolo serie B/M: Maric (ERM group San Giustino) “squadra pronta, obbiettivi? provarci fino alla fine per i play off”

“Nonostante il covid 19 siamo ripartiti, questo grazie a dirigenti e sponsor, che on ci hanno mai fatto mancare il proprio sostegno. Il roster è completo, rispetto alla scorsa stagione avevamo alcune lacune da colmare, ci siamo riusciti inserendo giocatori di livello e qualità. Il girone, ci facilita a livello logistico, ma il livello secondo me è il più alto degli ultimi anni. Faremo amichevoli, per trovare il ritmo partita, che con formazioni di categoria superiore. Per gli standard di sicurezza, attendiamo comunicazioni dalla FIPAV, dovremo analizzare bene i protocolli sanitari, per poi definire nel dettaglio una strategia per la ripresa degli allenamenti al pala volley”

