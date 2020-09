Calcio promozione: Renato Borgo (Montone) “squadra costruita bene, obbiettivo? migliorarsi sempre”

“Non vediamo l’ora di tornare a giocare, il campo ci manca, ma questo è normale per chi ama questo sport. La squadra che abbiamo costruito è di qualità, non nego che ci siano ambizioni a Montone, ma sarà un campionato anomalo, sopratutto per il mercato, sempre aperto. Obbiettivi? migliorarci rispostto alle scorse stagioni, Montone ha una società forte, che può ambire nel tempo, a fare il salto di categoria. Un ultima battuta la dedico al Lama calcio, ci sonon stati dei contatti, poteva essere l’anno giusto per iniziare un percorso con la squadra del presidente Fiorucci, ma sono uno di quei allenatori che non lascia un progetto incompiuto e a Montone, di fatto, il mio lavoro non è ancora terminato”

