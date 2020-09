Bonus 110% edilizia: Tiferno Insieme “superare le difficoltà per l’evasione dei documenti in tempi brevi da parte del comune”

“Uno dei requisiti fondamentali per l’ottenimento dei contributi e passaggio obbligatorio per poter partire con le pratiche del “bonus del 110%” per l’edilizia è quello di verificare le conformità urbanistiche del patrimonio edilizio non recente.

Stante le segnalazioni pervenuteci da parte di alcuni tecnici e privati cittadini il Comune di Città di Castello non riuscirebbe sempre ad evadere in tempi celeri le pratiche di accesso agli atti, necessarie per procedere con la richiesta e avviare i lavori dell’ “ecobonus110%” per l’edilizia.

Abbiamo notizia che altri Comuni umbri come Gubbio, Foligno e Spoleto, stante la necessità, si sono attivati realizzando uffici ad hoc, tali da evadere la ricerca dei documenti anche in 5 giorni lavorativi.

Fra l’altro tale accesso agli atti non è gratuito e può essere gravato di spese di segreteria per l’eventuale richiesta di copia degli atti.

Questa situazione, quindi, potrebbe costituire un problema stante le difficoltà della macchina comunale a recepire le legittime istanze di chi, in un momento in cui l’economia è in forte crisi, si impegna a cogliere l’occasione di ripartenza che potrebbe essere impedita da meri problemi burocratici.

Viceversa, dovremmo concludere che il governo ha impostato una norma, stante la difficoltà di alcuni Comuni ad adempiere in tempi celeri, causando un’indebita disparità fra tutti coloro che potrebbero accedere ai benefici di legge.

Ciò considerato abbiamo ritenuto opportuno interrogare la giunta per sapere se quanto riportato sopra risponda al vero e nel caso avere ulteriori chiarimenti che giustifichino quanto sta avvenendo.

Chiediamo infine se, al pari di quanto già fatto da altri Comuni, possa essere individuato e/o aggiunto del personale che temporaneamente affianchi i tecnici degli uffici archivio e urbanistica per permettere ai cittadini di adempiere in tempi brevi agli atti per accedere al “bonus 110%” per l’edilizia”.

