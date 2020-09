Al Francesco Sales, già si guarda al 2021. Partenza con orario pieno ed ampi spazi per tutti

L’Istituto San Francesco di Sales ha iniziato l’anno scolastico con orario pieno e con l’organico al completo. Fin dal primo giorno di scuola, infatti, tutti gli alunni dell’Istituto hanno potuto riabbracciare i propri insegnanti e godere degli ampi spazi messi a disposizione dalla scuola. In particolare i bambini della Primaria sono stati portati al primo piano (ex Liceo) potendo così usufruire di aule luminosissime e molto spaziose come della sala refettorio che si trova allo stesso piano. Piano che verrà utilizzato anche per tutti i servizi pomeridiani che ricordiamo prevedono l’apertura della scuola fino alle 18,30. Il Liceo invece è stato portato al secondo piano (in un settore diverso da dove è collocata la Scuola Media) dove sono posizionate anche le aule per lo sdoppiamento dei corsi di Scienze Umane ed Economico Sociale. Questa soluzione ha consentito a tutti gli alunni di beneficiare meglio degli spazi a disposizione e di collocare ogni classe nell’aula adatta a seconda, non solo del numero degli alunni, ma anche delle esigenze particolari di ogni classe considerando anche i bambini e ragazzi con insegnanti di sostegno. “Ringrazio tutti gli insegnanti e tutti i miei collaboratori”- dice il Dirigente Scolastico Prof. Polchi Simone- “perché, grazie al Covid, abbiamo dato una svolta storica alla funzionalità di questo edificio, costruito, così come è ora, nel 1937, ma su cui negli ultimi 20 anni sono stati prodotti significativi investimenti che ci possono far guardare al futuro con serenità”. A proposito di futuro, il Dirigente Scolastico ha poi informato tutto le famiglie che dal 2021 si potrebbe ripartire con i viaggi a Londra, nel College della scuola, il St. Joseph Foundation dove, come è noto, tutti gli anni vengono accompagnate le classi di 5^ Primaria, 3^ Media e Liceo a conclusione del percorso English for Life.

