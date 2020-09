Verso il referendum: seggi, sono 54 più due speciali, il 47 dell’ospedale e il 41 bis presso le Opere Pie Muzi Betti

Sono 54 più due seggi speciali, il 47 dell’ospedale e il 41 bis presso le Opere Pie Muzi Betti. Il più numeroso con 821 elettori è il numero 38 della scuola Alighieri Pascoli mentre il meno numeroso con 210 elettori è il seggio di Petrelle, il numero 43. Il Comune di Città di Castello ricorda agli elettori delle sezioni elettorali n. 42 e 44, le variazioni alla tradizionale collocazione dei seggi. Per il referendum la prima Sottocommissione Elettorale Circondariale ha provveduto a modificare alcuni luoghi di votazione, prendendo atto della temporanea impossibilità di utilizzo di alcuni plessi e precisamente il seggio n. 42, precedentemente istituito in loc. Volterrano, e il seggio n. 44, precedentemente istituito in loc. Lugnano. Gli elettori che abitualmente votano nei plessi sopra indicati (il numero di sezione di appartenenza può essere verificato dagli elettori attraverso la Tessera Elettorale già posseduta), in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre prossimo, potranno esercitare il diritto di voto chi era iscritto al n.42 dell’ex scuola di Volterrano alla scuola elementare di Morra e chi era iscritto al 44 presso l’ex scuola materna di Lugnano dovrà spostarsi alla scuola elementare di Badia Petroia.

Tessera elettorale. Per rinnovare o duplicare la tessera elettorale gli uffici elettorali di Città di Castello e di Trestina saranno aperti dal Lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00, lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00. Nella sede di Città di Castello venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00, sarà aperto con orario continuato. Nei giorni della consultazione elettorale l’ufficio resterà aperto per tutta la durata delle operazioni di votazione: Domenica 20 settembre dalle ore 7:00 alle ore 23:00: Lunedì 21 settembre dalle ore 7:00 alle ore 15:00. A Trestina venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00. Domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle 23:00. Lunedì 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore 13.00 pomeriggio dalle ore 14.00 alle 15.00.

