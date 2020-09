Pallavolo serie B/M: Mirko Miscione (ERM Group San Giustino) “serietà e progetto, alla base della mia scelta. Campionato equilibrato, ma noi ci siamo per le posizioni di vertice”

“Ho messo del tempo, prima di decidere di accettare San Giustino, ma dopo un’attenta e ponderata riflessione, ho scelto di accettare la proposta del presidente Bigi e del direttore Maric. San Giustino ha un progetto importante, ma sopratutto è una società seria ed affidabile, questioni importanti per qualsiasi atleta, di questi tempi. Sarà un campionato equilibrato, ma noi ci siamo per le posizioni di vertice detto questo, sarà una stagione difficile da affrontare, vista la pandemia, ma per chi pratica sport come me l’obbiettivo è uno solo, tornare a giocare prima possibile”

