Motori accesi al crossodromo Ceccarini per il trofeo UISP Umbria

Fase3 a tutto gas sulle due ruote. Dopo il grande evento nel mese di Giugno per il campionato toscano, porte aperte al crosso-dromo “G. Ceccarini” con tutto il team del presidente Attilio Severini (dell’On Board racing) per lo svolgimento dell’importante manifestazione del Trofeo UISP Umbria – Lazio e Toscana di domenica scorsa che ha visto scendere in pista nel prestigioso impianto di livello mondiale ben 135 piloti suddivisi nelle differenti categorie. Tanto lavoro organizzativo e impegno costante per il gruppo di appassionati del sodalizio locale con Stefano Fiorucci a dirigere e, uniti come sempre per dare il massimo dell’espressione motoristica con enorme passione che li contraddistingue oramai da decenni nell’ambiente fuori-stradistico regionale e nazionale. La cronaca della gara ha visto su tutti e in bella vetrina i piloti tifernati dominare la scena della rispettiva categoria, Fabio Carizia nella Expert Mx 1 e Andrea Alunno (Kawasaki 250 ex Ferroni) nell’Epoca Vintage … nomi di sicura esperienza e affidabilità (negli anni passati) a sfidare gli antagonisti messi in riga con estrema determinazione e qualità subito in evidenza a svettare nelle due manche e nell’assoluta a loro riservate. Grandi ritmi nelle altre sfide con i vincitori assoluti di categoria cosi suddivisi:

Over 45 Amatori: Paterni Mariano \ Hobby Cross: Mancini Marcello \ 125 2T: Coccia Tommaso \ HobbyCross: Capolsini Diego \ Hobby mx2: Giannini Marco \ Hobby mx1: Sirchio Marco \ Agonisti mx1: Rossi Manuel \ mx 2 Agonisti: Gubbiotti Alex \ mx 2 Esperti: Picheca Alessandro \ mx 2 Amatori: Rosati Luca \ mx1 Amatori: Rinozzi Simone \ Epoca Classic: Pallari Franco \ Epoca New: Civitarese Valentino \ Epoca Veteran: Pupilli Silvio \ Femminile: Piantamori Federica.

Dopo la bella giornata di sport e amicizia, il team del sodalizio locale subito al lavoro per il grande appuntamento del 24-25 di Ottobre prossimo, che vedrà scendere al “Ceccarini” le grandi manette del cross nazionale dei “seniores” per la prova tricolore a loro riservata. Ennesimo e prestigioso regalo che tutto il team tifernate si riserva ad offrire al popolo degli appassionati per un’altra importante giornata motoristica di qualità nel panorama nazionale! Avanti a tutta…

