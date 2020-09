“La via del cavaliere”: presto la mostra permanente di foto inedite che hanno caratterizzato il percorso di Silvana Benigno

Il percorso di una vita semplice, di donna solare, con quel sorriso che lasciava sempre il segno. Un percorso a un certo punto segnato dalla malattia capace, nella sua drammatica ascesa, addirittura di rafforzare questa donna, Silvana Benigno. Lei, sempre decisa, determinata, ha affrontato il cancro se vogliamo in maniera ancor più vigorosa. Ma non si è fermata solo alla sfida personale, intima, con la sua battaglia: l’ha voluta pure condividere insieme agli altri, per dare un segnale positivo a chi, come lei, aveva a che fare con lo stesso cammino insidioso. Regalando a tutti un sorriso, ma non solo. Silvana non si è certo accontentata di questo: è diventata “paladina” della lotta contro il cancro, raccogliendo fondi per la ricerca grazie a tantissime iniziative e pensando sempre al prossimo. Una missione che, poco prima del suo addio, non è sfuggita al Presidente Mattarella che le ha assegnato l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento di cui lei andava fiera, fin da quando l’onorevole e amico Walter Verini, durante una serata a teatro dedicata tutta a Silvana a novembre dello scorso anno, le aveva annunciato la bellissima sorpresa. “Silvana sarà Cavaliere della Repubblica”. Fu poi il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia a consegnare di persona a Silvana la lettera ufficiale di nomina due giorni prima dell’addio, con la pergamena poi affidata a giugno scorso sulle mani della figlia Federica. Ora quella pergamena è in casa di Silvana, a fianco della foto simbolo del suo percorso, raccontato poi dal marito Fabrizio nel libro “Il tuo sorriso ribelle” che da maggio scorso sta avendo un grande successo.

I familiari, gli amici, i tanti conoscenti di Silvana hanno voluto dedicarle un altro momento significativo: una mostra di foto, inedite, che segnano appunto i vari percorsi di vita della nostra “mamma-coraggio” fino, appunto, all’onorificenza conseguita che verrà ovviamente ammirata nell’occasione. “La via del Cavaliere”, questo il titolo dell’esposizione in programma per due fine settimana (l’ultimo di settembre, da giovedì 24 a sabato 26, e il primo di ottobre, da giovedì 1 a sabato 3, tutti i giorni dalle 8,30 alle 19) nello splendido atrio del Municipio di Città di Castello di piazza Gabriotti, messo gentilmente a disposizione dall’amministrazione comunale nella persona del sindaco Luciano Bacchetta. Un appuntamento che verrà ufficialmente presentato sabato 26 settembre alle ore 11 all’interno della stessa location, dove la pittrice tifernate Moira Lena Tassi esporrà nell’occasione il primo ritratto nel ricordo di Silvana Benigno e del suo sorriso. Durante i giorni della mostra proseguirà la vendita del libro “Il tuo sorriso ribelle” per sostenere la ricerca contro il cancro della Fondazione Ieo-Ccm di Milano. Il percorso di Silvana, dunque, non si ferma, e i familiari – dal marito Fabrizio alla figlia Federica fino a tutti gli altri – vogliono dare seguito in maniera concreta della “mission” portata avanti con grande generosità da “mamma coraggio”.

Città di Castello, 15 settembre 2020

