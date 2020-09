Referendum taglio parlamentari: apertura uffici elettorali di Città di Castello e Trestina

Il Servizio elettorale del comune di Città di Castello, vista del prossimo Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020, ricorda che “è opportuno che l’elettore verifichi per tempo il possesso e la validità della tessera elettorale. La tessera elettorale viene rilasciata: in caso di deterioramento o smarrimento: il duplicato sarà rilasciato previa apposita dichiarazione dell’interessato (e eventuale restituzione della tessera danneggiata); in caso di furto: la domanda di duplicato deve essere corredata da denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza; in caso di nuova residenza nel Comune proveniente da altro Comune: presentarsi muniti della tessera elettorale del Comune di vecchia residenza; in caso di esaurimento degli spazi ma bisogna presentarsi con la tessera esaurita. In caso di variazione di indirizzo all’interno del Comune viene trasmesso per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni da incollare nell’apposito spazio all’interno della tessera; in caso di mancato recapito ci si può presentare presso l’Ufficio elettorale di via XI Settembre per il ritiro. La tessera elettorale viene rilasciata esibendo un valido documento d’identità. Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio di Città di Castello, via XI Settembre sono dal Lunedì al Sabato: dalle 9:00 alle 13:00. Il Lunedì e Giovedì anche pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00. Venerdì 18 e Sabato settembre dalle 9:00 alle 18:00 (ininterrottamente); domenica 20 settembre dalle 7:00 alle 23:00 (ininterrottamente). Lunedì 21 settembre dalle 7:00 alle 15:00 (ininterrottamente). Gli uffici presso la Delegazione di Trestina rimarranno aperti dal Lunedì al Sabato: dalle 9:00 alle 13:00. Il Lunedì e Giovedì anche pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00. Venerdì 18 e Sabato 19 settembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Domenica 20 settembre dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 23:00. Lunedì 21 settembre dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:00.

CDCNOT/20/09/14/COMINLINEA/377/SSC

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati