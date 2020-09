Ragazzo cade da un lucernario al professionale Buitoni di Sansepolcro, ricoverato d’urgenza al careggi di Firenze

Primo giorni di scuola funestato da un grave incidente questa mattina nella sede provvisoria dell’Istituto Professionale Buitoni di Sansepolcro, al confine tra Umbria e Toscana. Uno studente è stato ricoverato in ospedale a seguito di una caduta da un lucernario posto sul tetto dell’edificio. Sul posto allertati dal personale dell’istituto è intervenuta un’auto medica, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, per ricostruire, nel dettaglio, la dinamica di quanto accaduto.

