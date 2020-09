Plauso del segretario della Lega Galmacci all’operato della Giunta

E’ Vittorio Galmacci, segretario cittadino della Lega, a plaudire l’operato della Giunta Carizia. Dice Galmacci: “Pochi giorni ancora e inizieranno i lavori per un’altra importante opera, volta all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla mobilità sostenibile fra Piazza Mazzini e Via Vittorio Veneto, un progetto che prevede tra l’altro anche la realizzazione di un’altra passerella sul torrente Reggia, contrapposta a quella già esistente”.

Prosegue il segretario leghista: “In merito a quanto concerne la viabilità e la messa in sicurezza, l’operato dell’Amministrazione comunale è sotto gli occhi di tutti, operato in linea con quanto dichiarato in campagna elettorale. L’Amministrazione è intervenuta in più punti della viabilità cittadina come ad esempio nella zona di Piazza Carlo Marx, sulla parte alta di via Roma con il rifacimento del manto stradale e anche su tutto il rettilineo. Inoltre è notizia recente l’annunciata messa in sicurezza di un altro tratto di via Roma, dell’intervento di manutenzione straordinaria previsto in via Madonna del Moro e di nuovi asfalti per le frazioni di Calzolaro e Montecastelli”.

Aggiunge Galmacci: “A ciò si aggiungono la costruzione della nuova scuola dell’infanzia Marcella Monini in via Morandi e il mutuo di 800mila euro per la scuola primaria di Niccone. Senza dimenticare gli interventi di efficientamento energetico presso la scuola primaria e la palestra della primaria di Pierantonio e la palestra scuola media Mavarelli-Pascoli, con i due plessi di quest’ultima interessati da lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio. Colgo l’occasione per ricordare, sul tema della sicurezza l’armamento della Polizia Locale e l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza nel capoluogo e nelle frazioni. Ancora qualche giorno e arriveranno tre fototrappole per combattere l’abbandono dei rifiuti”.

Conclude il segretario cittadino della Lega: “Questa è la giunta Carizia, questa è la nuova Amministrazione! Essa, come potete notare, è caratterizzata da fatti concreti e non dalle elucubrazioni mentali tipiche dell’opposizione quali quelle che leggiamo nei discorsi bizantini che essi tentano di rifilare ai cittadini. Questi ultimi però non ci cadono più”.

