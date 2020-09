Marchetti (San Giustino Domani): “Bene l’amministrazione comunale sulle politiche scolastiche”

L’amministrazione comunale di San Giustino continua a caratterizzarsi per una grande attenzione e sensibilità rispetto alle politiche scolastiche. Certo, non è una novità. Da sempre il mondo della scuola è al centro dell’attenzione di chi governa San Giustino.

Anche nell’attuale e difficile situazione di emergenza sanitaria l’impegno dell’amministrazione è stato ed è costante. Basti pensare ai lavori di ristrutturazione del plesso scuola media di San Giustino e palestra di Selci Lama, all’ampliamento degli spazi con l’utilizzo della ex biblioteca e l’ex ASL, a tutte le collaborazioni per la valorizzazione dell’offerta formativa. Tutto questo è possibile soprattutto grazie all’instancabile lavoro dei nostri dirigenti scolastici e ad un’idea di comunità educante che salda i rapporti tra scuola, istituzioni e associazionismo locale.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, nella condizione data, siamo certi che alcune criticità, che non vanno nascoste, verranno ancora una volta affrontate e risolte nel miglior modo possibile. Di sicuro la situazione è al momento assolutamente positiva per quanto riguarda gli spazi e la conseguente tutela della salute pubblica. Non solo. L’anno scolastico, come ha già detto il sindaco, si aprirà davvero con una bella notizia: non ci sarà nessuna classe pollaio presso La scuola media di San Giustino. Un grande risultato della dirigente scolastica e dell’amministrazione comunale di cui ringraziamo la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Antonella Iunti, un risultato che è stato possibile grazie ad un lavoro sotto traccia, serio e responsabile, capace di reagire per l’interesse di tutta la cittadinanza. La scuola in effetti non dovrebbe mai essere il terreno di scontro e propaganda politica. La scuola è il futuro della nostra comunità e la coesione che sapremo dimostrare per affrontare insieme i problemi che si presenteranno sarà la risposta migliore per la San Giustino di domani.

