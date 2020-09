Inizio anno scolastico, il saluto del sindaco Carizia e dell’assessore Villarini: “Sarà un anno particolare ed importante per proseguire percorsi fondamentali di crescita”

“L’apertura dell’anno scolastico 2020-2021 rappresenta un momento molto particolare. L’emergenza sanitaria che ci ha colpito, ha segnato in profondità anche il sistema scolastico, interrotto improvvisamente nella sua funzione sociale e didattica”: inizia così il messaggio in occasione del primo giorno di scuola da parte del sindaco Luca Carizia e dell’assessore all’Istruzione, Alessandro Villarini.“Per questa amministrazione, fin da subito la priorità è stata lavorare per permettere ai nostri studenti un ritorno in classe. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro di tanti – proseguono sindaco e assessore – C’è stata una totale unità d’intenti da parte dell’amministrazione comunale, delle scuole, delle famiglie e degli addetti ai lavori. Lo sforzo profuso è stato intenso e bisognerà proseguire ancora su questa strada. Alle famiglie, ai nostri ragazzi, ai dirigenti e agli insegnanti, a tutto il personale ATA, l’amministrazione comunale rivolge il più caro augurio, affinché l’anno scolastico 2020 2021 sia vissuto con entusiasmo, passione, impegno e responsabilità, consapevoli che certamente sarà un anno particolare e diverso, ma comunque importante per proseguire il percorso di crescita sociale, civica, ed educativa, di ciascuno. Un caloroso saluto a tutti voi. Buon lavoro e buono studio!”.

