Volley mercato serie C/F: ufficiale Celeste Cardellini entra a far parte del roster biancorosso

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile tessera per la stagione agonistica 2020/2021 l’atleta Celeste Cardellini, ruolo centrale; classe 1999; cresciuta nella Starvolley di C. di Castello ha deciso di provare una nuova esperienza in altra società e in un altro campionato e parlando con il direttore sportivo tifernate Maurizio Mandrelli si è trovato il modo di accontentarla in quanto la ragazza ha grandi margini di miglioramento oltre ad un’importante fisicità. Mister Brizzi dopo un colloquio con Celeste l’ha convocata per il ritiro di preparazione che inizierà già lunedi 14 settembre 2020; molto entusiasmo di iniziare e tanta voglia di confrontarsi con una realtà nuova anche se sicuramente impegnativa sono state le prime emozioni visive esternate dalla nuova pallavolista biancorossa.

