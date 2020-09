Pallavolo serie B/M: Ermgroup San Giustino, si chiude la prima settimana di richiamo muscolare e team building, sotto la guida del prof Giovanni Collacchioni

Si conclude oggi per i boys di Ermgroup San Giustino la prima settimana di richiamo muscolare e team building. Gli atleti si sono sottoposti di prima mattina, ad un intenso lavoro in sala pesi con il preparatore atletico Giovanni Collacchioni; rivelandosi dei veri professionisti. La risposta è stata fantastica, ha dichiarato Collacchioni. I carichi di lavoro raggiunti in una settimana sono stati quelli che il preparatore aveva previsto in venti giorni. L’attività in palestra è stata abbinata a delle passeggiate pomeridiane nei dintorni dell’abitato di San Giustino con il coach Francesco Moretti. La psicologa Alessandra Gallai ha raggiunto i boys per due sedute, iniziando un percorso molto importante che si dividerà in due momenti, e li accompagnerà per l’intera stagione. La settimana è stata fondamentale anche per conoscersi gli uni con gli altri ed imparare ad ascoltare.

Lunedì 14 settembre inizierà la vera e propria preparazione atletica: Collacchioni continuerà il lavoro di ripristino muscolare nella sala pesi della palestra Gi Point di San Giustino e l’allenatore Moretti al palazzetto comunale, allenando i boys a riprendere confidenza con la palla. Inizia così un mese di conoscenza dell’identità di gioco, delle linee guida, che verranno consolidate il mese successivo. Il percorso intrapreso dagli atleti di Ermgroup San Giustino sarà lungo e prevederà un periodo impegnativo, per poi iniziare i primi di ottobre con le gare amichevoli.

