Monte Santa Maria Tiberina “acchiappa-vip”: avvistata in un noto ristorante del piccolo borgo altotiberino anche Michelle Suzanne Dockery

Monte Santa Maria Tiberina “acchiappa-vip”: e’ qui il “red carpet” del jet set internazionale. Girandola di big del grande schermo, della musica e della cultura fra il Castello Bourbon, il verde e gli scorci mozzafiato di colline e paesaggi. Avvistata in un noto ristorante del piccolo borgo altotiberino anche Michelle Suzanne Dockery attrice britannica, conosciuta soprattutto per il

ruolo di Lady Mary Crawley nella serie televisiva Downton Abbey, per cui è stata candidata a tre Emmy Awards e a un Golden Globe. “Siamo felici che il nostro piccolo comune sia meta di riferimento di attori e artisti di fama internazionale, e auspichiamo che ciò possa essere considerato anche un segnale di ripresa e di buon auspicio per tutta l’Umbria”, questo il commento del sindaco Letizia Michelini soddisfatta più che mai nel

registrare la presenza consolidata di turisti italiani e stranieri anche famosi nelle strutture ricettive del comune.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati