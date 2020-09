Montone – Scuola, contributi per i libri di testo: il Comune pubblica l’avviso

Il Comune di Montone ha pubblicato l’avviso per accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021.

Il contributo è rivolto agli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E. non superiore ad € 10.632,94.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 12 ottobre, compilando l’apposito modello predisposto dalla Regione dell’Umbria che, con D.G.R. 775 del 2.9.2020, ha approvato criteri e modalità per accedere al contributo. Il modulo è reperibile sul sito internet del Comune www.comunemontone.it, sezione avvisi, nonché presso l’ufficio scuola del Comune e le segreterie scolastiche.

Qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia ancora disponibile l’attestazione riportante l’ISEE, può essere comunque allegata copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In questo caso l’attestazione ISEE potrà essere acquisita dal Comune successivamente.

La liquidazione da parte del Comune ai beneficiari dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. Tale documentazione dovrà essere conservata per 5 anni dalla data di ricevimento del pagamento del contributo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio scuola del Comune, cercando la responsabile Maria Cristina Venturini, anche al numero di telefono 075 9306427 – 9307019, interno 6.

