Covid-19 ad Umbertide: si registra un nuovo caso

“Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha dato comunicazione di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune. Il soggetto si trova in isolamento domiciliare. Al momento sono dieci le persone positive nel territorio comunale di nostra competenza. Un soggetto positivo residente ad Umbertide sta invece effettuando l’isolamento domiciliare in un Comune limitrofo. Tutti loro si trovano in isolamento domiciliare”: a darne notizia è il sindaco Luca Carizia.

