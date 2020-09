Celebrazioni per i 500 anni dell’istituzione della Diocesi a Sansepolcro

Per i 500 anni dell’istituzione della Diocesi a Sansepolcro, l’amministrazione comunale ha previsto alcune iniziative nel rispetto dei protocolli anti-Covid.

Giovedì 17 settembre alle 10,30 si terrà la Santa Messa alla Basilica Concattedrale di San Giovanni, celebrata dall’Arcivescovo Fontana. Alle 17, in sala della Giunta, è in programma la riunione per la costituzione del Comitato Organizzatore delle iniziative, slittate al 202l per l’emergenza Covid. Poi, alle 18, si riunirà il consiglio comunale straordinario proprio per celebrare la ricorrenza. L’apertura sarà affidata al presidente Lorenzo Moretti ed è prevista una relazione storica da parte di Don Andrea Czortek. La seduta, aperta alla cittadinanza con i limiti numerici imposti dai protocolli, sarà trasmessa come sempre in streaming sul sito del Comune (www.comune.sansepolcro.ar.it).

Il programma continuerà sabato 19 settembre alle 21, alla Basilica Concattedrale di San Giovanni Evangelista, con il concerto “Die XVII september MDXX, Dioecesis Biturgensis seu Burgi sancti Sepulcri”, organizzato dalla Parrocchia della Concattedrale e dall’ Associazione Amici della Musicà con il patrocinio del Comune. Si esibirà lo Slam Sound Quartet con Silvia Nofri e Antonio Medici (voci soliste), Lorenzo Tosi all’organo e Marcello Luni agli ottoni.–

